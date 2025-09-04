Bursa Ağustos 2025 İhracatı 2,91% Artışla Gerçekleşti

BURSADA AĞUSTOS AYI İHRACAT VERİLERİ

Bursa’nın 2025 yılı Ağustos ayı ihracatı, yüzde 2,91 artışla 2 milyar 850 milyon 376 bin dolar seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre bu artış, 2,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk sekiz aylık dönemindeki ihracat ise, yüzde 12,87 artışla 27 milyar 616 milyon 928 bin dolara çıktı. Bu veriler, jeopolitik belirsizliklere ve komşu bölgelerdeki sıcak çatışmalara rağmen Bursa’nın ihracatının devam ettiğini gösteriyor.

SEKTÖRLERİN İHRACAT GİDİŞATI

Bursalı sanayicilerin, sürdürülebilir büyümenin yalnızca üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle çalışmalarına devam etmesi, Türkiye ekonomisi için büyük bir değer taşıyor. Özellikle otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,02 artış göstererek 2 milyar 335 milyon 366 bin dolara ulaştı. İlk sekiz aylık dönemde ise toplam ihracat, yüzde 15,43 artışla 23 milyar 437 milyon 26 bin dolara yükseldi.

Tekstil sektöründe de yukarı yönlü bir trend gözlemleniyor. Ağustos ayında 94 milyon 241 bin dolar ihracat yapıldı ve yılın ilk sekiz ayındaki toplam ihracatı ise 808 milyon 769 bin dolar olarak gerçekleşti. Hazır giyim ve konfeksiyon alanındaki Ağustos ayı ihracatı da 70 milyon 855 bin dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde bu sektörün toplam ihracatı ise 597 milyon 989 bin doları buldu.

MAYVE VE SEBZE İHRACATI

Meyve ve sebze ihracatı, Ağustos ayında 27 milyon 577 bin dolar seviyesinde oldu. 2025 yılı ilk sekiz aylık dönemindeki bu ürün grubunun ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,81 artışla 196 milyon 214 bin dolara yükseldi. Bursa’nın ihracat potansiyeli, bu şekilde çeşitli sektörlerdeki büyüme ile kendini gösteriyor.