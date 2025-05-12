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Bursa Ata Türk Müziği Korosu Konser Verdi

ETKİNLİKTE İLGİ İÇİNDE BULUNULDU

Bursa Ata Türk Müziği Korosu, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri “Anneler Günü” özel konserine Bursalı müzikseverlerin yoğun ilgisi oldu. Gürsu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserin şefliğini Remzi Çelikyay üstlendi.

REPERTUARDAN SEÇKİLER SUNULDU

Gecede sahne alan Ata Türk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği’nden seçtiği eserlerle zengin bir repertuara yer verdi. Konserdeki şarkılara Bursalı müzikseverler, alkışlarıyla tempo tutarak eşlik etti.

ALKIŞLARLA SON BULDU

Konserin sonunda Ata Türk Müziği Korosu ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Bu etkinlik, müzikseverler için keyifli anlarla dolu bir gece oldu.

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