Bursa-Balıkesir Yolunda Kaza Oldu

Balıkesir’de Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu söz konusu değil. Olay, karayolunun Tellioğlu dinlenme tesisleri civarında gerçekleşti.

OLAY ANINDAKİ HAREKETLİLİK

Zincirleme trafik kazası ihbarı sonrası, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Susurluk İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçların bir tır (10 Y 0740), iki otomobil (10 AHM 088 ve 10 KC 237) ve bir kamyonetin (20 HY 556) olduğunu tespit etti. Sürücülerin, araçlarından indikleri ve olayda yaralı kimsenin olmadığı belirlendi.

TASLAK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazayla ilgili olarak yapılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi. Olayın detayları üzerinde durulmaya devam ediliyor. Bu tür zincirleme kazaların önlenmesi, sürücülerin dikkat ve tedbir almasını gerektiren bir konu.