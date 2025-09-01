Haberler

Bursa-Balıkesir Yolunda Kaza Oldu

Balıkesir’de Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu söz konusu değil. Olay, karayolunun Tellioğlu dinlenme tesisleri civarında gerçekleşti.

OLAY ANINDAKİ HAREKETLİLİK

Zincirleme trafik kazası ihbarı sonrası, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Susurluk İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçların bir tır (10 Y 0740), iki otomobil (10 AHM 088 ve 10 KC 237) ve bir kamyonetin (20 HY 556) olduğunu tespit etti. Sürücülerin, araçlarından indikleri ve olayda yaralı kimsenin olmadığı belirlendi.

TASLAK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazayla ilgili olarak yapılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi. Olayın detayları üzerinde durulmaya devam ediliyor. Bu tür zincirleme kazaların önlenmesi, sürücülerin dikkat ve tedbir almasını gerektiren bir konu.

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.
Napoli, Eljif Elmas’ı Geri Aldı

Napoli, eski futbolcusu Eljif Elmas'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Orta saha oyuncusu daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı.

