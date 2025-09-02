Bursa Barosu, Seçim Güvenliğini Savunuyor

BURSA BAROSU’NDAN SEÇİM HUKUKUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bursa Barosu, seçim hakimleri ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yetki alanına giren konularda, asliye hukuk mahkemelerinin görev sınırlarını aşarak verdiği kararların hukukun ve seçim güvenliğinin zedelenmesine yol açtığını vurguladı. Yapılan açıklamada, bu tür kararların Anayasa’ya ve hukuka tamamen aykırı olduğu, dolayısıyla yok hükmünde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun, siyasi partilerin yönetim organ seçimlerinin il ve ilçe seçim kurulları gözetiminde gerçekleştirileceğini belirttiği hatırlatıldı. Ayrıca, aynı kanun çerçevesinde, bu seçimlere ilişkin itirazların yalnızca seçim hakimlerince değerlendirileceği ve usulsüzlük nedeniyle seçimlerin ancak bu hakimler tarafından iptal edilebileceği bilgisi verildi.

Bursa Barosu, bu mevzuat ışığında seçimlerin iptaline ve yenilenmesine ilişkin itirazların yalnızca seçim hakimleri tarafından incelenip karara bağlanacağını belirtti. Baro, asliye hukuk mahkemelerinin bu kapsamda karar vermesinin, Anayasa ve hukuk açısından hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ve bu durumun Anayasal demokratik hukuk devleti ilkelerini ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

Bursa Barosu, siyasallaşmış ve hukuken geçersiz kararların karşısında durarak Anayasal demokratik hukuk devletini savunmaya devam etme taahhüdünü kamuoyuna açıkladı.