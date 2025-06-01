Bursa Bıçakları Yurt Dışında Talep Görüyor

BURSA BIÇAĞI ÜRETİCİLERİ YOĞUN ÇALIŞIYOR

Bursa’da, tarihi kökleri yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan, yüksek kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle tanınan coğrafi işaret tescilli Bursa bıçağı üreticileri, Kurban Bayramı öncesinde hem yurt içinde hem de yurt dışından gelen talepleri karşılayabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yapılan başvuru ile 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden coğrafi işaret tescil belgesi alınan Bursa bıçağı, özellikle Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan ve Lübnan gibi birçok ülkeden ilgi görüyor. Tescil belgesinin alınmasının ardından artan taleplere yetişmekte zorlanan Bursalı bıçakçılar, Ramazan Bayramı’ndan sonra başladıkları yoğun çalışmayla kurban bıçaklarını üretmek için çalışıyor.

BICAK ÜRETİM SÜRECİ

Bıçak üretim sürecinde, öncelikle makasla çelik ham madde şekillendiriliyor. Ardından damgalama ve ısı işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle bıçaklar, parlatma, sap takma ve bileme aşamalarından geçerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreçten oldukça memnun olduklarını ifade etti. Adliğ, Ramazan Bayramı’nın ardından gelen siparişlerin çoğunu teslim ettiklerini belirterek, “Güzel bir süreç geçirdik. Esnafımız gayet mutlu bir sezon geçirdi çünkü malımız satıldı. Bursa bıçağının öneminin öne çıktığı belli oldu” dedi. Geçtiğimiz dönemde yoğun bir süreç yaşadıklarını ve yaklaşık 10 milyon adetlik bir satış gerçekleştirdiklerini vurgulayan Adliğ, yıl boyunca bu rakamın 3-4 katına ulaştığını belirtti.

Adliğ, Bursa’da üretilen bıçakların, peynir, kasap ve şef gibi çeşitli kategorilere hitap ettiğini ifade ederek, “Yıl boyunca ortalama 50 milyon adet üretim yapıyoruz. Fransa’da bile Bursa bıçağı satılıyor. Nihayetinde, Bursa bıçağı kaliteli bir üründür ve özellikle Arap ülkelerinde fazla satılıyor. Suudi Arabistan, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere bıçak gönderiyoruz” dedi. Kentte yaklaşık 80 bıçak üreticisinin olduğunu belirten Adliğ, sektör içerisinde işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Son zamanlarda Bursa bıçağı tanıtımı için çeşitli çalışmalar yapıldığını söyleyen Adliğ, bu tanıtımlarla birlikte taleplerin arttığını vurguladı.

35 yıldır Bursa bıçağı üretip satışını gerçekleştiren Selami Şirin de bıçağın kalitesi nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edildiğini açıkladı. Bileme ve satın alma hususunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Şirin, “Satış ve bileme için imalatçıları tercih etmeleri gerekiyor. Doğrama için 1-2 numara, kesim için 3 numara bıçaklar tercih edilmeli” şeklinde öneride bulundu.