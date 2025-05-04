Bursa BİHMED’in Konseri Gazze’ye Destekledi

ÇOCUKLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) öncülüğünde, 220 öğrenci tarafından oluşturulan orkestra ve koro, İsrail’in işgali altındaki Gazze’ye “ses” olabilmek amacıyla 6 dilde konser düzenledi. Bu anlamlı etkinlik binlerce Bursalı izleyici tarafından ilgiyle takip edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde, kentteki bazı imam hatip okullarından gönüllü olan 130 korist ve 90 müzisyen, mazlum coğrafyalar için yazılan 6 farklı şarkıyı seslendirdi.

ÇEŞİTLİ DİLLERDE HİSSETTİRİYOR

Öğrenciler, Türkçe, Arapça, İngilizce, Tatarca, Azerice ve Farsça dillerinde şarkılarını, Gazze’deki duruma dikkat çekebilmek için söyledi. Piyano, bağlama, gitar, ney, yan flüt, keman, bateri, elektro gitar, kalimba, ksilafon, akordiyon, metalafon ve ukulele gibi birçok çalgı aletinin yer aldığı orkestranın, 8 farklı okuldan 220 öğrenciyle verdiği konser, Bursalıların yoğun ilgisini topladı.

TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTIRIYOR

Kültür merkezinin fuaye alanında, öğrencilerin yaptığı el emeği ürünlerin sergilendiği hayır çarşısı ve boyama atölyeleri gibi etkinlikler de düzenlendi. Konserden elde edilen bağışlar, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Etkinliğe, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz ile birlikte BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş katılım gösterdi.