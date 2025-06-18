Bursa Business School’da Zirve Başladı

Next Level Uludağ Zirvesi Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri ile Otomotiv Konseyi iş birliğiyle, Bilişim Vadisi, Deloitte Türkiye ve MEXT Teknoloji Merkezi stratejik ortaklığında düzenlenen Next Level Uludağ Zirvesi, Bursa Business School’da başladı. Zirvenin açılış programına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın ve diğer birçok önemli isim katıldı. “Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka Entegrasyonu ve Gelecek Stratejileri” temasıyla gerçekleştirilen zirve iki gün sürecek.

Bursa Business School Dönüşüm Merkezi Oluyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayi devrimlerinin tarih boyunca büyük değişimlere neden olduğunu belirtti. “Her sanayi devrimi, ekonomileri, toplumları ve yaşam biçimlerini kökten dönüştürdü. Bugün yaşanan dönüşüm, artık günlere sıkışan bir hızla gerçekleşiyor.” diyen Burkay, dijitalleşmenin bu hızda önemli bir etken olduğunu vurguladı. Bursa Business School’u bu dönüşüm anlayışıyla oluşturduklarını ifade eden Burkay, “Uludağ’ımızın kalbinde, Bursa Business School’u iş dünyamızın dönüşüm merkezi yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bursa’nın Potansiyeli ve Dönüşüm Vizyonu

Bursa’nın otomotiv sanayi açısından önemli bir merkez olduğunu kaydeden Burkay, bu şehirde üretim kültürü ve mühendislik disiplini oluşturulduğunu vurguladı. “Otomotiv endüstrisinin varlığıyla birlikte Bursa, Türkiye’nin toplam otomotiv üretiminin yarısını karşılıyor.” dedi. Yeni nesil araçların yazılımla çalışan, akıllı sistemler haline geldiğine değinen Burkay, Togg’un Bursa’da hayata geçmesinin stratejik bir tercih olduğunu belirtti. “Bursa’nın sektörde geleceği şekillendirmeye aday bir şehir olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Oyun Kurucu Olmalıyız

BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, otomotiv sektörünün dijitalleşme ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekti. “Araçlar artık sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda akıllı cihazlara dönüştü. Sektör olarak bu değişimin izleyicisi değil, oyun kurucusu olmalıyız.” diyen Eren, veri ve yazılımın otomotivde ‘yeni petrol’ olarak kabul edildiğini açıkladı. Bu bağlamda, otomotivde yapay zeka entegrasyonunun öneminin altını çizdi.

Teknolojik Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu

Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, teknolojik dönüşümün sektörel etkilerine dikkat çekti. “Bugün, otomotiv endüstrisi Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri.” diyen Akın, bu zirvenin sektör için stratejik önemde olduğunu belirtti. Yapay zeka ve bilişim altyapılarının geleceği şekillendireceğine dair inancını ifade eden Akın, BTSO’nun bu süreçteki rolünü vurguladı.

Zirvenin ardından etkinliğe sponsor olan firmalara plaketleri takdim edildi.