Bursa Büyükşehir Belediyespor Kupa Aldı

HENTBOLDA KUPA HEYECANI

Hentbolda gerçekleştirilen HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor’u 30-25’lik skorla mağlup ederek kupayı kazandı. Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde, önce turnuvada görev alan hakemlere plaket takdim edildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Tören sırasında, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncu ve özel kaleci ödülleri, Bursa Büyükşehir Belediyespor’un kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal’a verildi. Ortahisar Belediyespor’un oyuncularına madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen sundu. Şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor’a ise kupa ve madalyaları, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından teslim edildi.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Bursa ekibi, kupayı elde etmenin sevinci içinde, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı ve şampiyonluğu kutladı. Oyuncular, bu özel anı ölümsüzleştirmek adına kupayla birlikte fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.