Bursa Büyükşehir Belediyespor Kupayı Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Celal Atik Salonu’nda gerçekleşti. Hakemliğini Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek üstlendi. Ortahisar Belediyespor’un kadrosunda Bediang, Perihan Topaloğlu Acar 6, Arife Özdemir 4, Feyza Nur Öztürk 1, Hiranur Öztürk 1, Kübra Sarıkaya 3, Buse Dündar, Barbosa 1, Sümeyye Çolak 3, Janeska Kıldan 4, Ayşenur Uygur 2, Kübra Akçayoğlu, Eylül Şilan Yalçın yer aldı.

İKİNCİ YARI PERFORMANSI

Rakip ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor, Reyhan Kaya 4, Kübranur Şahan, Gülsüm Mihrap, Betül Yılmaz 1, Sevilay İmamoğlu Öcal, Sibel Gündoğdu 4, Ecem Birben 2, Edanur Çetin 7, Ceyhan Coşkunsu, Ayşenur Sormaz 1, Zygoura 4, Emine Gökdemir 7, Fatma Ay Babur ve Ceren Demirçelen ile mücadele etti. İlk yarı sonucunda devre 11-19 olarak sona erdi.

KUPA BİRİNCİSİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde, Bursa Büyükşehir Belediyespor 30-25’lik skorla Ortahisar Belediyespor’u mağlup ederek kupayı kazandı.