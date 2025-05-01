Bursa’da 1 Mayıs Coşku İle Kutlandı

BURSA’DA COŞKULU KUTLAMA

Bursa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Eski stadyum önünde bir araya gelen binlerce kişi, işçi, öğrenci, sendika üyesi, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte ellerindeki pankartlarla ve sloganlarla Darmstad Caddesi üzerinden Kent Meydanı’na yürüyüş yapıyor.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIYOR

Kutlamaların yapılacağı alanda polis, geniş güvenlik önlemleri alıyor. Pankart ve dövizler tek tek kontrol edilerek, kanunlara aykırı olanlar alana alınmıyor. Alanda işçiler, halaylar çekerek 1 Mayıs’ın tadını çıkarıyor.