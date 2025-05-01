Bursa’da 1 Mayıs Kutlandı

BURSA’DA 1 MAYIS COŞKUSU

Bursa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Dünyanın birçok bölgesinde de etkinliklerle karşılanan bu özel günde, eski stadyum önünde toplanan binlerce işçi, öğrenci, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, Darmstad Caddesi’nden Kent Meydanı’na sloganlar ve pankartlarla yürüdü.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Yürüyüşün gerçekleşeceği alanda polis, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı ve pankartları tek tek kontrol ederek yasadışı olanları alana sokmadı. Alanda işçiler, halaylar çekerek ve sloganlar atarak 1 Mayıs’ı kutladı. Bu etkinlikte işçiler, hükümete yönelik taleplerini de duyurdu.