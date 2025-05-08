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Bursa’da 10 Yaşındaki Çocuk Cesur İniş Yaptı

CESARETİN GÖSTERİSİ

Bursa’nın tarihi Tophane semtinde, 10 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle dik merdivenlerden inerek dikkat çekici bir cesaret örneği sergiledi. Görenleri şaşkına çeviren bu cesur hareket, çevredeki vatandaşların alkışlarıyla desteklendi. Minik bisikletlinin o anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

HEYECAN VEREN ANLAR

Merdivenlerden sorunsuz bir şekilde inen çocuk, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken büyük takdir topladı. Olay esnasında bölgedeki bazı vatandaşlar, çocuğun inişini heyecanla kaydederken, bazıları ise bu anı nefeslerini tutarak izledi. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

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