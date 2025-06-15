Bursa’da 12 kadın kurtarıldı

DONANIMLI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa’da jandarma, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenledi ve masaj salonlarında zorla çalıştırılan Tayland uyruklu 12 kadını kurtardı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taylandlı kadınların Türkiye’ye çalıştırılmak amacıyla getirildiğini belirledi.

KANDIRILARAK ZORLA ÇALIŞTIRILDIKLARI BELİRLENDİ

Kadınların çalışma ve oturma izni vaadiyle kandırıldığı ve pasaportlarının alındığı tespit edildi. Tehdit ve baskı altındaki bu kadınların, şüphelilerin kiraladığı evlerde barındırıldıkları ve bazılarının masaj ve SPA salonlarına zorla götürüldükleri belirlendi. Ayrıca, bazı mağdurlara fuhuş yaptırıldığı ve zorla çalıştırıldıkları öğrenildi. Düzenlenen operasyonda, 2 otel SPA merkezi, 2 ikamet adresi ve 2 araçta arama yapıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDI

Elde edilen sonuçlarla birlikte, 2’si kadın, 3’ü erkek toplam 5 şüpheli gözaltına alındı ve kurtarılan Tayland uyruklu 12 kadından 6’sı ‘insan ticareti mağduru’ olarak tanımlandı. Adli makamların talimatı doğrultusunda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. İşletmelere, ‘İzinsiz yabancı işçi çalıştırmak’ suçundan idari işlem uygulandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemede ‘İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu’na muhalefet’ suçlarından tutuklandı. Diğer bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.