Bursa’da 125 Bin Kişiye İftar Sofrası

RAMAZAN AYINDAKİ İFTAR ORGANİZASYONU

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova illerinde düzenlediği iftar sofralarında, Ramazan süresince 7 ayrı mekanda toplamda 125 bin kişiyi iftar sofrasında bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet” teması ile bu yıl 81 ilde iftar sofraları kurarak vakıf geleneğini canlandırdı.

İFTAR SOFRALARINA YOĞUN KATILIM

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca her gün ortalama 4 bin 300 kişiyi ağırlayarak toplamda 125 bin kişiyi aynı iftar sofrasında buluşturdu. Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerine ev sahipliği yaptığını belirtti. “Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve her daim yanımızda olan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR

Aynı zamanda Yıldız, iftar sofralarına katılım ve destekleriyle kendilerini yalnız bırakmayan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İrfan İşeri ve diğer il müdürleri ile tüm personele, gönüllülere ve destek veren vakıflar ile hayırseverlere teşekkür etti. Yıldız, kurulan sofraların, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul edilmesini dileyerek Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti.