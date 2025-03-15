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Bursa’da 15 Mart Su Kesintisi Duyurusu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Mart tarihinde Bursa’da gerçekleşecek su kesintileri hakkında bilgi verdi. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak.

SULARIN GELİŞ ZAMANI

Kesintiler sırasında suların saat kaçta geleceğini merak eden vatandaşlar için, yerel su kesintileriyle ilgili bilgiler BUSKİ’nin internet sitesinde yer alıyor. Bu nedenle, güncel su kesintileri hakkında detaylar için resmi siteyi takip etmek önem taşıyor.

ÖNEMLİ

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İzmir 15 Mart Su Kesintisi Duyurusu

İzmir'de 15 Mart'ta su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. Kesintinin ne zaman biteceği ve suyun saat kaçta geleceği merak ediliyor.
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Kasımpaşa İlk Yarıyı 2-1 Önde Bitirdi

Süper Lig 28. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 önde geçerek ilk yarıyı tamamladı. Kasımpaşa'nın golleri Fall ve Hajradinovic'ten gelirken, Alanyaspor'un golü Vilhena'dan geldi.

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