Bursa’da 2025 Bayram Namazı Saati Ne?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine az bir zaman kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın coşkusu ve manevi hazırlıkları başlamış durumda. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir önem taşıyor. Bu özel ibadeti cemaatle birlikte camilerde gerçekleştirmek isteyen Bursa’daki vatandaşlar, “Bursa’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularına yanıt aramaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak duyurdu. Peki, Bursa’da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar…

2025 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI TARİHİ

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar sabahı, yurt genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehirlere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğinden, her il için özel olarak belirlenmiş namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

BURSA’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı saatlerini açıkladı. Bursa’da bayram namazı saat 07:22’de eda edilecek.