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Bursa’da 226 sikke ve heykel

JANDARMA ŞÜPHELİ ARACA OPERASYON YAPTI

Bursa’da, jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait 226 sikke ile birlikte, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen bir minyatür heykel ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

DEVRIYE ESNASINDA DURDURULDU

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 16 Nisan Çarşamba günü Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde devriye gezerken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan detaylı aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 226 sikke ve 1 adet Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen minyatür heykel bulundu. Araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Bu tür vakalar, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor.

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