BURSA’da 3 Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

BURSA’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar sonucunda uyuşturucu ve silah ticareti ile bağlantılı olarak 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, ağır suç faillerinin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ve Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri de yer aldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

3 Mayıs’ta yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 400 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2’si hakkında ev hapsi kararı verildi, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Bursa’da uyuşturucu ve silah suçlarına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.