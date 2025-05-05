Bursa’da 3 Zanlı Tutuklandı Operasyonla

OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR

Bursa’da gerçekleştirilen polis operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ve Emek Polis Merkezi Amirliği, yasadışı silah ticareti ve uyuşturucu ticareti ile satışını önlemek, ağır suçların faillerini ve aranan kişileri yakalamak amacıyla çeşitli operasyonlar düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Yapılan arama çalışmalarında, 6 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 15 fişek, 400 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2 şüpheli ev hapsine çarptırıldı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.