Bursa’da 330 Gram Bonzai Bulundu

BURSADA BONZAİ OPERASYONU
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri bir eve baskın yaparak buzdolabında 330 gram bonzai ele geçirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği, şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eve operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEME
Evde gerçekleştirilen aramalarda, mutfak dolabına gizlenmiş şekilde 330 gram bonzai bulundu. Şüpheli Muhammed A. (18), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulama süreçlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.