Bursa’da 34 Şüpheli Tutuklandı

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK BASKIN

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen operasyonda 600 personel görev aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün liderliğinde düzenlenen operasyonda 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve silah yakalandı. Önceki gün yapılan baskınlarda 41 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 34’ü tutuklandı, 7 şüpheliden ise 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen bu önemli soruşturma çerçevesinde, özel harekat, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA’lar ve 100 ekiple toplamda 600 personelin katılımıyla sabaha karşı bir operasyon düzenledi. Ekipler, kapıları koçbaşlarıyla kırarak baskın yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kilo 700 gram kokain, bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 30 bin adet ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar ve 160 adet sentetik ilaç ele geçirildi.

YAKALAMALAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin TL nakit para da bulunarak el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmaya devam ederken, baskın anları kameralara yansıdı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 34’ü tutuklanırken, 7 kişiden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.