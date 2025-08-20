Bursa’da 4 Katlı Otopark İnşa Edildi

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN YENİ OTOPARK PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa’nın Osmangazi Meydanı’nda 647 fore kazık kullanarak zemin sağlamlaştırdı ve burada bin 500 aracın aynı anda park edebileceği 4 katlı bir otopark inşa etti. Bakan Kurum, otoparkın görüntülerini paylaşarak, “Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIYLA İNŞA EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) ile yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kesintisiz devam ediyor. Bu proje çerçevesinde sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla, yerin 24 metre altına inşa edilen otoparkın yapımı tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa’mıza değer katacak bin 500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

PROJE KÜLTÜREL VE SOSYAL ALANLAR DA SUNUYOR

Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, bu çalışmanın Bursa’ya değer katan vizyon projelerden biri olduğuna dikkat çekti. Kayatürk, “Bu proje sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Bunun yanı sıra sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak tasarlandı. Genelde otoparklar katlı otopark olarak inşa edilirken, bizim projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edilmesi. Yaklaşık bin 500 aracın bir anda park edebileceği bu otopark, 4 kat olarak oluşturuldu. Ayrıca doğal afetlerde sağlam kalabilmesi için yaklaşık 647 adet fore kazıkla zemin güçlendirildi” dedi.