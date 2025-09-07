Bursa’da 4 Kişi Motosiklet Bindi

MOTOSİKLETTE DÖRT KİŞİYLE YOLCULUK

Bursa’da motosiklete dört kişi binenlerin kazaya davetiye çıkarması dikkat çekti. O anları görüntüleyen bir vatandaş bu duruma tepki gösterdi. Merkez Osmangazi ilçesindeki Altıparmak Caddesi’nde gerçekleşen olay, çevredeki insanların büyük tepkisini topladı.

AİLE YOLCULUĞU RİSK DUYURDU

Motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın, yanına aldığı çocuğu tutarak destekliyordu. Aynı zamanda sürücünün önünde ayakta duran başka bir çocuk ise sağa sola el sallayarak yolculuk yapıyordu. Durumu görenler, bu kadar tehlikeli bir duruma tanık oldukları için endişelendi. Ayrıca, kendi canlarını hiçe sayarak çocukların güvenliğini düşünmeyen yetişkinler de çevredeki vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştı.