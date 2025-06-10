Bursa’da 40 kişi pilavdan zehirlendi

BÜYÜK BİR ZEHİRLENME OLAYI YAŞANDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, çadır kentte pilav yiyen 40 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, dün saat 13.00 sıralarında, mevsimlik işçilerin konakladığı Çayırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Hayırsever bir kişi, 250 kişilik çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti.

İkramın ardından saatler içinde bazı işçiler mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Fenalaşan M.A. ve M.D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne; 5 kişi de Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şu an zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.