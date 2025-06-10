Haberler

Bursa’da 40 kişi pilavdan zehirlendi

BÜYÜK BİR ZEHİRLENME OLAYI YAŞANDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, çadır kentte pilav yiyen 40 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, dün saat 13.00 sıralarında, mevsimlik işçilerin konakladığı Çayırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Hayırsever bir kişi, 250 kişilik çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti.

İkramın ardından saatler içinde bazı işçiler mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Fenalaşan M.A. ve M.D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne; 5 kişi de Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şu an zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

Bayern Münih, Leroy Sane ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız futbolcu, güncellenen teklifi reddederek kulübe ayrılma niyetini bildirdi. Sane'nin geçmişi ve kariyeri merak ediliyor.
Haberler

Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Hazırlıyor

DEM Partisi, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme hazırlığı yapıldığını duyurdu. Bu görüşmenin önemli bir istişare fırsatı olacağını belirttiler. Terörsüz Türkiye için Meclis'te komisyon kurulması gerektiği vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.