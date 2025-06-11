Bursa’da 40 Kişi Zehirlendi

BURSA’DA BİR GRUP İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Çayırlı Mahallesi’nde, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kente bir hayırsever, tencerelerle pilav getirip dağıttı. Birkaç saat sonra, işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı.

Olay sonucunda 40 kişi zehirlendi. Fenalaşan isimler arasında M.A. (13), İ.A. (14), M.A. (20), Z.A. (24), H.A. (26), M.D. (39), S.B. (35), A.B. (37), H.B. (48), V.B. (44), A.B. (44), H.A. (9), V.M. (50), S.D. (38), H.E. (18), M.D. (46), E.E. (19), M.K. (24), N.S.D. (13), İ.H.A. (15), M.A. (16), Z.A. (13), H.A. (42), S.B. (40), A.B. (37), H.B. (48), A.B. (44), H.İ. (9), V.M. (50), E.E. (26), Y.İ. (13), A.İ. (38), U.E. (39), M.B. (15) ve M.D. (39) bulunuyor. Bu kişiler, sağlık kontrolü amacıyla ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne, 5 kişi ise Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.