Bursa’da 5 Katlı Binanın Çatısı Yandı

YANGININ PATLAK VERDİĞİ YER

Bursa’da, 5 katlı bir binanın çatı katı alevlerle kaplandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Mahallesi’nde bulunan apartmanın çatı katında gerçekleşti. Yangının nedeni henüz net olarak belirlenemedi.

OLAYIN İHBAR EDİLMESİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı.

MADDİ HASAR VE ARAŞTIRMALAR

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi hakkında detaylı bir araştırma sürdürülüyor.