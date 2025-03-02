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Bursa’da 7 Metrelik Dev Pide Yapıldı

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RAMAZAN AYINDA EN UZUN PİDE

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 20 yıldır fırıncılık yapan Subay Özçelik, Ramazan ayının ilk gününde dikkat çeken bir aktiviteye imza attı. Özçelik, 7 metrelik uzunluğunda bir pide yapmaya karar verdi ve bu işlem için 8 kişiden oluşan bir ekip oluşturdu. Pidenin yapımı yaklaşık 2 saat sürdü ve yapılan hamur üzerindeki çörek otu ile ‘Hoşgeldin Ramazan maşallah’ yazıldı. Pide, işlemin ardından fırın önünde sergilendi, bu da görenlerin ilgisini çekti.

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Görkemli pideyi gören birçok vatandaş, cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarını çekti. Subay Özçelik, amaçlarının daha büyük bir pide yapmak olduğunu belirtti. “Ramazan ayının gelmesiyle 7 metre uzunluğundaki pideyi yaptık. Avrupa’da bile daha uzunun olmadığını düşünüyoruz. Yapımı 2 saat sürdü, hiç kolay değil. Yaparken çok zorlandık. Tek parça halinde yaptık. Pideyi görenler fotoğrafını çekiyor. Hedefimiz bunun daha büyüğünü yapmak” ifadelerini kullandı.

ŞAŞIRMAKTA HAKLI OLDU

7 metrelik pideyi görünce şaşırdığını dile getiren Şakir Kılıç, “80 yaşındayım, ilk defa bu kadar uzun pide gördüm” dedi. Özçelik’in hazırladığı bu dev pide, Ramazan ayının coşkusunu ve geleneklerini simgelerken, ilçe halkı için de unutulmaz bir anı oldu.

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