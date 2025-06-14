Bursa’da 75 Bin Lira Hırsızlık Yapıldı

BURSA’DA HIRSIZLIK OLAYLARI

Bursa’da toplam 75 bin liralık hırsızlık gerçekleştiren İrfan B. (24) yakalandı. Gürsu ve Kestel ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile ilçe asayiş ekipleri iş birliği yaparak bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde güvenlik kameraları üzerinden elde edilen görüntüler sayesinde şüphelinin, geçmişte hırsızlık suçlarından birçok kaydı bulunan İrfan B. olduğu belirlendi.

TEKNİK TAKİP VE YAKALANMA

İrfan B.’nin 75 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilirken, uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından şüpheli, dün evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen İrfan B., burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.