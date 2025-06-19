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Bursa’da Adam Öldüren Zanlı Yakalandı

İNEGÖL’DE YAKALAMA OPERASYONU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten adam öldürme suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan 62 yaşındaki Bülent A.’nın yerini tespit etti.

KIRAATHANEDE YAKALANDI

Polis ekipleri, zanlının bulunduğu yeri belirledikten sonra İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesine gitti. Burada bir kıraathanede okey oynarken tespit edilen Bülent A., ekipler tarafından gözaltına alındı. Bu operasyon, suçluların yakalanması adına yapılan başarılı bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

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