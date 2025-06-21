Bursa’da Ağaçla Çarpan Araçta Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bursa’da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Bu olay sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ferhat B. yönetimindeki 16 NJ 550 plakalı araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ferhat B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Gamze H. araçta sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Ferhat B. ve Gamze H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.