Bursa’da Aile Yılı Etkinliği Yapıldı

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELİNDİ

Bursa’da gerçekleştirilen Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, coğrafi işaretli siyah incir toplayan işçilerle bir buluşma yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezinde organize edilen program, 2025 Aile Yılı amacıyla Nilüfer ilçesinde bulunan Fadıllı Mahallesi’nde düzenlendi.

AİLENİN ANLAMINI PAYLAŞTILAR

Düzenlenen buluşmada, Aile Yılı’nın anlamı ve önemi üzerine bilgi verildi. İl Müdürlüğü personeli, Bursa’da ailelere yönelik yürütülen projeleri tanıtarak, evlenecek gençlerin desteklenmesi sürecinde yapılan indirim anlaşmaları hakkında detaylar sundu. Ayrıca, bu yıl güncellenen ve artık e-Devlet üzerinden başvuru alınabilen doğum yardım ücreti ile ilgili bilgi verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

