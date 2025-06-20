Bursa’da Alevler İçin Ekipler Seferber

ALEVLERİN SARDIĞI BUĞDAY TARLALARINA MÜDAHALE

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, alevlerin sardığı buğday tarlaları için hem havadan hem de karadan söndürme çalışmaları hızlandırıldı. Yenişehir ilçesi, Demirboğa Mahallesi’nde yer alan buğday tarlalarından yükselen alevler, gökyüzünü yoğun dumanla kapladı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekipler, 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile hızla müdahaleye başladı. Ancak, tarlanın ortasında bulunan bir biçerdöver alevlere teslim oldu. Söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.