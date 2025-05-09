Bursa’da Alkollü Sürücü Kaldırıma Yöneldi

BURSADA ARAÇ KULLANMAYA ÇALIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PANIĞA YENİK DÜŞTÜ

Bursa’da alkol kontrol uygulamasını gören alkollü sürücü, hemen kaldırıma yönelerek kaçmaya çalıştı. Ancak, ekipler tarafından durdurulan sürücü, “Konum burayı gösterdi” ifadesini kullansa da yasal alkollü sınırın üzerinde çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol kontrollerine devam ediyor. Son uygulama, Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde gerçekleştirildi ve ekipler, alkollü sürücilere geçit vermedi.

KALDIRIMA YÖNELEN ARAÇ VE POLİS MÜDAHALESİ

Uygulamayı gören 16 ZS plakalı otomobil sürücüsü, birdenbire kaldırıma yöneldi. Polis ekipleri tarafından önü kesilen sürücüye, bir memur “Nereye gidiyorsun buradan, burada yol yok” diyerek soru sordu. Alkollü sürücü ise “Bir yere gitmiyordum, zaten aracı park edecektim. 2 bira içtim, onun için böyle oldu. Bana konum attılar” şeklinde yanıt verdi.

CEZALAR VE SONUÇLAR

Yapılan kontroller sonucunda sürücünün adı Yavuz K. olarak belirlendi. Alkolmetreyi üfleyen Yavuz K., 1.13 promil alkollü olarak tespit edildi. Daha önce ehliyetini kaybetmiş olduğu belirlenen sürücüye toplamda 27 bin 944 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, motorlu aracını sürücü belgesi olmayan birine kullandırdığı gerekçesiyle araç sahibine de 18 bin 677 lira para cezası kesildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka alındı.