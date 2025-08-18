Bursa’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ

Bursa’da alkollü olarak araç kullanan bir sürücü, trafiği alt üst etti. Bu kural tanımaz davranış sonucunda, kritik bir durumda bir bebeğin hayatına mal oldu. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Gaziakdemir Mahallesi’nde, Mudanya Caddesi üzerindeki Merinos batçığında gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Elde edilen bilgilere göre, 16 BPH plakalı Citroen marka otomobilin 28 yaşındaki sürücüsü F.C., batçığa geldiğinde gaz ile freni karıştırdı. İlk olarak sağa ve sola yalpalayan otomobil, önünde seyan eden 30 yaşındaki B.A.’nın kullandığı 16 AVR plakalı Fiat Egea’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön taraftaki araçtaki K.A. (30) ve daha yeni dünyaya gelen bebek E.A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Uludağ Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı ve hastanede yapılan işlemlerin ardından taburcu oldular. Kazanın detaylarıyla ilgili olarak soruşturma devam ederken, sürücünün ifadesine de başvuruldu.