Bursa’da Alkollü Sürücü Olay Yarattı

TRAFİK EKİPLERİNE SALDIRDI

Bursa’da alkol testi uygulaması yapan trafik ekiplerini gören alkollü sürücü, aracından inip kendisine trafik polislerinin saldırdığını öne sürdü. Buna ek olarak, olayı görüntüleyen gazetecinin üzerine yürüyerek saldırıda bulundu. Saldırı sonrası polisler tarafından ters kelepçe ile gözaltına alınan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Ayrıca, ekiplerden aracının anahtarını vermemek için “Asayiş ekibi çağırın” diye bağırdı. Sürücü, 112’yi arayarak trafik polislerini şikayet etti. Alkollü sürücüye, ehliyetini 2039 yılına kadar kaptırdığı bilgisi verildi. Yine direksiyon başında yakalanınca bu süre 2041 yılına yükseldi.

HALK GÜVENLİĞİ İÇİN UYGULAMALAR DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak adına kent genelinde farklı bölgelerde alkol uygulamaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesinde Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, ekipler, kendi görünüşlerini fark eden araç sürücüsü Kemal G.’den şüphelendi. Kemal G., araçtan inerek ekiplerin kendisini darp ettiğini iddia etti. Alkol testi yapmak isteyen polis ekipleri, Kemal G.’den alkolmetreyi üflemesini istedi fakat sürücü bunu kabul etmedi.

OLAYLAR AVCIYOR SÜRECEK Mİ?

Aracının çekileceğini öğrenen Kemal G., tartışmalara girerek, “Alkolmetreyi üflemiyorum. Darp ettiniz beni, buradan da gitmiyorum” diye tepki gösterdi. Sabır sınavı sonunda, alkollü sürücü olayları kayda alarak gazetecilere yönelik açıklamalarda bulundu. Olay yerine gelen çekici, aracı otoparka almak istediğinde Kemal G., kamerasını açarak “Benim aracımı sürüklüyorlar” diye bağırarak gazetecilere misilleme yaptı. Çekici sürücüsüyle tartışan sürücü, “Hepiniz çetesiniz” diyerek polis ekiplerine de saldırdı.

MEDYA ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

Kemal G., aracı otoparka götürülen bireyle sözlü olarak tartıştığı sırada gazeteciye de saldırdı. “Kendi yaptıklarını çekme sakın” diyerek tehditler savurdu. Gazeteci, “Ben gazeteciyim beyefendi” demesi üzerine Kemal G. sinirlenerek “Gazetecisin ama asayişi aramazsın” ifadelerini kullandı. Gazetecinin üzerine tekme atan Kemal G., polis ekipleri tarafından ters kelepçelendi.

POLİSİ ŞİKAYET ETTİ

Kelepçesi çözülen Kemal G., bu defa 112’yi arayarak trafik polislerini şikayet etti. Bunun ardından polisleri kayda almaya çalıştı. Alkollü sürücüye toplam 63 bin 911 lira para cezası kesildiği belirtildi. Ehliyetinin ise 2041 yılına kadar alındığı görüldü. Aracı otoparka alınan Kemal G., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Ayrıca, sürücünün yaklaşık 7 ay önce başka bir uygulama noktasında da aracını polislerin üzerine sürdüğü ve bu sebeple mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.