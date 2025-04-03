Bursa’da Amatör Spor Kulüplerinden Boykot Tepkisi

Bursa’da amatör spor kulüpleri başkanları boykota karşı esnafı destekliyor

Bursa’da faaliyet gösteren 26 amatör spor kulübü başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrısına karşı esnafa destek verdi. Bu kulüp başkanları, “Alışveriş yapmayarak hükümeti protesto edin” mesajıyla yapılan boykota yanıt vererek, esnafı yalnız bırakmadıklarını gösterdiler. Spor kulübü başkanlarına; Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da katılarak desteğe geldi.

DÜZENLENEN ALIŞVERİŞ ETKİNLİĞİ

Boykot edilen bir zincir markete giren spor kulübü başkanları, alışveriş yaparak poşetlerini doldurdu. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, “Bugün AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, çarşıda esnafımızla beraberdi. Gördük ki vatandaşımız esnafımızın yanında oldu. Yine kazanan esnafımız ve millet oldu. Bu tür çağrıları liderler konuşurken daha duyarlı bir şekilde konuşması lazım. Ama maalesef ülkemizdeki beceriksiz bir muhalefet liderinin başlattığı boykotta da diğer esnafların zarar görme açısından bizler, AK Partili teşkilatı olarak esnaflarımızın yanında olduk” diye belirtti.

BOYKOT ÇAĞRISI ANLAŞILMAZ

Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez, boykot çağrısını anlamadıklarını ifade etti. “Bursa merkezde görev yapan yaklaşık 26 spor kulübü başkanı bir araya geldik. Biz ülkemizin, devletimizin, ekonomimizin, milli üreticilerimizin, yerli esnafımızın ve süpermarketlerimizin yanındayız. Bu boykotu Türkiye’ye karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak görüyoruz” dedi. Sönmez, “Esnafımızın aileleri, çocukları var, üretiyorlar, satıyorlar ve devletimize vergi ödüyorlar. Bu durumda boykot çağrısı hangi aklın, hangi mantığın, hangi zihniyetin ürünüdür anlamış değiliz” şeklinde konuştu.

Bu etkinlik, Bursa’nın köklü amatör spor kulüpleri federasyonu tarafından düzenlenmiş olup esnafa destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Sönmez, “Ceplerimizin son kuruşuna kadar alışveriş yaparak bu organizasyonu gerçekleştirdik” diyerek sözlerini tamamladı.