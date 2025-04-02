Bursa’da Ambulans Kaza Yaptı, Müdahale Vatandaştan

KAZA ANIDAN GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da, hastaya yetişmek amacıyla yola çıkan 112 ambulansı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve hastaya ilk müdahale, çevredeki vatandaşlardan geldi. Olay, saat 18.00 sıralarında Güzelyalı kavşağının yakınlarında, Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmek konusunda yola çıkan ambulans, yağmurun etkisiyle kayarak devrildi. Kazayı gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine haber verdi ve kazazedelerin yanına koştu. Sağlık ekiplerine ve hastaya ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, olay yerine gelen profesyonel ekipler, yaralıları hastaneye taşıdı.

POLİS VE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Kaza sonrasında trafik, polis ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak yönlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yapan ambulans, daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi.