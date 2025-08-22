Bursa’da Amca, Yeğenini Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Bursa’da 52 yaşındaki amca, yeğeninin yaşadığı eve giderek 15 yaşındaki kız yeğeni ve onun 17 yaşındaki erkek arkadaşını yaraladı. Olay, saat 03.00 sularında Yıldırım ilçesinin Musababa Mahallesi 2’nci Asa Sokak’ta gerçekleşti.

YARALAMALARIN ŞEKLİ VE CİDDİYETİ

Amca A.D, eve girdiğinde 15 yaşındaki Y.D. ve 17 yaşındaki erkek arkadaşı B.S. ile karşılaştı. Yaşanan olay nedeniyle öfkelenen amca, yeğenini bıçakla göğsünden yaraladı ve erkek arkadaşını sandalye ile başından ağır yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE SAVCILIK MÜDAHALESİ

Olayın ardından A.D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda amca gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.