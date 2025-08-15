Bursa’da Amcası Tarafından Vuruldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. Narlıca Mahallesi’nde, Seyfi Baylar (75) ile arasındaki husumet yüzünden A.B. (52) arasında başlayan bir tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetli bir kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, Seyfi Baylar’a tüfekle ateş etti.

GELİŞMELER VE İNCELEMELER

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile birlikte jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Seyfi Baylar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. A.B, jandarma tarafından gözaltına alındı.