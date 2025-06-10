Bursa’da Amcasını Bıçaklayarak Öldürdü

SANIK, OLAYI SÜREÇ İÇİNDE PLANLADI

Bursa’da amcasını bıçaklayarak öldüren sanık Kadir Z.’nin, maktulü sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden yazışarak olay yerine çağırdığı belirlendi. 5 Ocak’ta Merkez Osmangazi ilçesinde gerçekleşen olay, Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında yaşanan husumetten kaynaklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

OLAYIN SEBEPLERİ ORTAYA KONDU

Olay günü Efe Z., sosyal medya platformundan kendisine arkadaşlık isteği gönderen bir kadının buluşma teklifini kabul etti. Efe Z., alışveriş merkezinin önüne geldiğinde yeğeni Kadir Z. ve bir arkadaşını gördü. Efe Z. ifadesinde, “Kadir bana ‘Seni nasıl oyuna getirdim?’ diye söyleyince hesabın sahte hesap olduğunu anladım. Kadir bana ‘Seni yakaladım’ diyerek küfürler edip kovalamaya başladı.” dedi. Efe Z., Kadir’in kendisini bıçaklayarak yaraladığını da ekledi.

YARGILAMA AŞAMASI BAŞLIYOR

Sanık Kadir Z., amcası hakkında aile içinde huzursuzluklar çıkardığı iddialarında bulundu. Olay günü arkadaşıyla alışveriş merkezine gittiğinde amcasıyla konuşmak istediğini ancak küfür edildiğini iddia etti. Kadir Z, “Bana zarar vereceğini düşündüğümden yanımda bulunan bıçağı çıkarıp rastgele salladım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum.” şeklinde konuştu. İddianameye göre, iki yıl önce Kadir’in ilaç satışı iddiaları nedeniyle amcasını polise ihbar ettiği için aralarında bir husumet oluşmuştu.

SONUÇ VE CEZA TALEBİ

Olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği kanaatine varıldı. Cumhuriyet savcısı, Kadir Z.’nin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezasına çarptırılmasını istedi. Kadir Z.’nin yargılanma süreci ilerleyen günlerde başlayacak. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir Z. tutuklandı. Efe Z. ise ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 12 Şubat’ta yaşamını yitirdi.