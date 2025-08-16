Bursa’da Amcasını Öldüren Zanlı Tutuklandı

NARLICA MAHALLESİNDE CİNAYET OLAYI

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde, amcasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye gönderildi. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Narlıca Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinlerinden Seyfi Baylar, aralarında husumet bulunan amcaoğlu 52 yaşındaki A. B.’nin göl kenarındaki bağ evine gitti. İkili arasında burada tartışmalar başladı.

TÜFEKLE ATEŞA AÇTI

A.B., evindeki tüfekle traktör üzerindeki 75 yaşındaki Seyfi Baylar’a ateş etti. Tek kurşunla vurulan ve kanlar içerisinde kalan Seyfi Baylar, olay yerinde hayatını kaybetti. Amcasının oğlu A.B. ise olayın ardından kısa bir süre içerisinde Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narlıca Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemleri sonrası Orhangazi Adliyesine sevkedildi. Öte yandan, cinayet kurbanı Seyfi Baylar, öğle vakti Narlıca Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.