Bursa’da Anne, Oğlunu Sosyal Medyada Satmıştı

Olayın Gelişimi

Bursa’da, Serdar A. (28) ile boşandıktan sonra oğlu U.L.A. (3) ile İstanbul’a taşınan N.K., sosyal medyada çocuğu için açtığı kanala uygunsuz görüntüler yükleyip, bunları yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı. Serdar A.’nın suç duyurusunun ardından U.L.A., geçici olarak babasına verildi. Ancak, çocuğun velayeti 5 ay sonra sosyal medya hesabını kapatıp çalıştığını söyleyen N.K.’ye geri verildi. N.K., Bursa’ya gelerek oğlunu alıp İstanbul’a döndü.

Boşanma Süreci ve Velayet Davası

Serdar A. ile N.K. 2021 yılında evlendi ve çocuklarına U.L.A. adını verdi. Evliliklerinin ilerleyen dönemlerinde çift, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı ve 8 ay sonra boşandı. Evlilik sonrası N.K. ve oğlu İstanbul’a yerleşti. N.K.’nın sosyal medyada açtığı kanalda, çocukla ilgili uygunsuz içerikler paylaştığı iddia edildi. Bu durumu öğrenen Serdar A., suç duyurusu yaparak çocuğunun velayetini almak için dava açtı. N.K., bir muhabire, “Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün İncelemesi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, N.K. hakkında ‘5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’ çerçevesinde bir inceleme başlattı. Hazırlanan raporda, U.L.A.’nın yanındaki koşulların tehlikeli olduğu ve ‘acil koruma’ verilmesi gerektiği vurgulandı. İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi bu durumu değerlendirerek, çocuğun devlet korumasına alınmasına karar verdi. Ancak itiraz sonrası U.L.A., bir hafta içinde anneye geri verildi ve Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı.

Baba ve Çocuğunun Yeniden Buluşması

Bursa 11’inci Aile Mahkemesi, U.L.A.’nın velayetinin tedbiren babasına verilmesini kararlaştırdı. Ancak Serdar A., eski eşinin evine gittiğinde onu bulamadı. Bu durum üzerine, çocuğunun kaçırıldığına dair suç duyurusunda bulundu. 6 Aralık’ta, polis ve pedolog eşliğinde tekrar gittiği evde, oğlu U.L.A.’yı teslim aldı.

Mahkeme Kararı ve Üzüntü

Bursa 11’inci Aile Mahkemesi’ndeki yargılamada, N.K. sosyal medya hesaplarını kapattığını ve bir işe girdiğini belirterek çocuğunun velayetini istedi. Mahkeme, U.L.A.’nın velayetini 5 ay sonra annesine verdi. Mahkeme kararı sonrasında N.K., çocuğunu alarak İstanbul’a döndü. Serdar A., bu durumu, “Bu karara çok tepkiliyim. O kanalları oğlumu kullanarak açtı. Tek varlığım oğlumdu. Bu anlatılmaz bir acıdır,” diyerek dile getirdi.