Bursa’da Anne Oğul Sınav Heyecanı

BİRLİKTE SINAVA GİREN ANNE VE OĞULUN HEYECANI

Bursa’da 49 yaşındaki bir kadın, 19 yaşındaki oğlu ile birlikte YKS’ye girdi. Gazetecilik alanında eğitim almak isteyen anne Elif Yakar Göksu, oğlu Selimhan Göksu’dan daha fazla heyecan duyduğunu belirtti. Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bu olay, farklı bir heyecan katıyor.

İKİ HEYECANI BİR ARADA YAŞAMAK

Elif Yakar Göksu, “İki heyecanı birden yaşıyorum. Hem oğlum hem kendim adına mutluluk verici. Aynı okulda sınava girmemiz de çok güzel oldu. Ben geçen yıl Marmara Üniversitesi basın bölümünü kazandım. Sağlık sorunlarından dolayı ara verdim. Bu sene gazetecilik düşünüyorum” şeklinde konuştu. Oğul Selimhan Göksu ise annesinin sınavda rakibi olduğunu ve “Annemin de istediği bölümü kazanmasını isterim. Annemle birlikte aynı okulda sınava girmek beni rahatlatıyor. Mühendislik istiyorum” diyerek hislerini paylaştı.

AYNI SINAVDA HEYECANLI GÜNLER

Bunun yanı sıra, aynı okulda 19 yaşındaki Erdoğan Menteş ve 21 yaşındaki ağabeyi İlker Menteş de birlikte sınava girdi. Anne Nurcan Menteş de çocuklarının yaşadığı heyecana ortak oldu. Bu tür durumlar, ailelerin bir arada sınav deneyimi yaşaması açısından önemli bir anlam taşıyor.