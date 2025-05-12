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Bursa’da Anneler Günü Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİKTE SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu, “Anneler Günü” münasebetiyle özel bir etkinlik düzenliyor. Bu organizasyon, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Etkinlikte öncelikle saygı duruşunda bulunuluyor ve ardından İstiklal Marşı okunuyor.

KAHRAMANLIK HİKAYELERİ SAHNELENİYOR

Türk tarihinin güçlü kadınlarının kahramanlık hikayeleri, şiir ve skeçlerle Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Özellikle Yörük kadınların seslendirdiği Milli Mücadele döneminde kazanılan zaferleri ve kahramanlıkları canlandıran oyuncular, giydikleri yöresel kıyafetlerle büyük ilgi görüyor.

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