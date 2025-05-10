Bursa’da Anneler Günü Sürprizi Hazırlandı

ÖĞRENCİLERDEN ANNEYE ÖZEL SÜRPRİZ

Bursa’da bin 100 öğrenci, okullarında Anneler Günü’ne özel büyük bir sürpriz hazırladı. Okula davet edilen anneler, çocuklarının kendileri için düzenlediği gösteriyi izlediklerinde önce şaşkınlık yaşadı, ardından gözyaşlarını tutamadı. Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğrencileri, Anneler Günü için anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

ÖZEL GÜN İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Okul yönetimi, bir gün öncesinden öğrenci annelerinin beyaz ve pembe kıyafetler giymelerini istedi. Ders zili çalmadan önce okul bahçesinde, bin 100 öğrenci sıralandı. Annelerin beklemediği anda, okul yönetiminin hazırladığı dev afiş açıldı ve üzerinde “Yaşam da sizinle başlıyor, eğitim de. Öğrencilerimizin kıymetli anneleri, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için gösterdiğiniz çabanın, bitmek bilmeyen sabrın, farkındayız. İyi ki varsınız” yazısı yer aldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ardından, öğrenciler Anneler Günü özelinde kendi hazırladıkları pankartları açarak annelerine şarkılar söyledi. Gerçekleştirilen bu sürpriz, anneler üzerinde derin bir etki bıraktı ve gözyaşlarına neden oldu. Bu anlam dolu etkinlik, Anneler Günü’nün kutlandığı özel anlardan biri olarak hafızalarda yer aldı.