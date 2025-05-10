Bursa’da Anneler Günü Sürprizi Yaşandı

ÖĞRENCİLERDEN ANNEYE DUYGULU SÜRPRİZ

Bursa’da bin 100 öğrenci, Anneler Günü’ne özel bir sürpriz hazırladı. Hazırlanan gösteriyi izlemek üzere davet edilen anneler, önce büyük bir şaşkınlık yaşadı ardından duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik, okula gelen annelerin unutulmaz bir deneyim yaşamasına vesile oldu.

SÜRPRİZİN HAZIRLIĞI

Okul yönetimi, etkinlik öncesinde öğrencileri okula getiren annelerin beyaz ve pembe giyinmelerini istedi. Ders zili çalmadan önce, okul bahçesinde sıralanan bin 100 öğrenci, büyük bir heyecanla annelerini beklemeye başladı. Bu sırada, okul yönetiminin hazırladığı dev bir afiş, “Yaşam da sizinle başlıyor, eğitim de. Öğrencilerimizin kıymetli anneleri, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için gösterdiğiniz çabanın, bitmek bilmeyen sabrın, farkındayız. İyi ki varsınız” yazısıyla açıldı.

DUYGUSAL ANLAR

Ardından öğrenciler, Anneler Günü için kendi hazırladıkları pankartları açarak annelerine şarkılar söyledi. Bu sürpriz karşısında annelerin gözyaşlarını tutması oldukça zor oldu. Anneler, çocuklarının bu güzel jesti karşısında hem mutluluk hem de duygusal anlar yaşadı.