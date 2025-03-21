Bursa’da Apartman Yangını Paniğe Sebep Oldu

BURSA’DA YANGIN PANİĞİ

Bursa’daki bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. Dairede bulunan bir kadın, alevleri fark ederek 2 çocuğunu yanına alıp sokağa çıktı. Yükselen alevlerin etkisiyle apartmanda toplamda 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, gece yarısı 24.00 sıralarında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi’ndeki birinci kattaki dairede çıktı.

YANGINA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre yangın mutfak kısmında başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti. Dairedeki kadın ve çocukları, son anda durumu fark ederek kendilerini dışarı atmayı başardı. Aynı zamanda çevrede bulunan bir işyerinden gelen vatandaşlar, yangın tüpü ile hemen müdahale etti. Yangın ihbarıyla birlikte çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yangınla ilgili olarak polis ekipleri de soruşturma başlattı.