Bursa’da Araba Çalan Şüpheli Tutuklandı

BİR ŞÜPHELİ, ARKADAŞLARIYLA EĞLENİYOR

Bursa’da arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan bir şüpheli, eve dönebilmek için gerekli parayı bulamayınca otomobil çalmaya yöneldi. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Şüpheli G.T. (23), arkadaşlarıyla dışarıda eğlenirken, eve dönme zamanı geldiğinde parasının bittiğini fark etti.

Durumun ciddiyetini gören G.T., hızlıca göz koyduğu bir hafif ticari aracı çalmayı başardı. Ancak bu aracın yakıtının bitmesi üzerine, tekrar bir otomobil çalmaya karar verdi. Çaldığı aracın yakıtının bittiğini anlayan G.T., aracı park etti ve yaya olarak ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra başka bir araca göz dikecek kadar cesaretini topladı ve düz kontak yaparak onu çalıştırdı. Bu yeni araç da Osman Gazi ilçesinde kazaya karıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı G.T.’ye müdahale ederken, polis ekipleri ise araçta plaka sorgulaması yaparak aracın çalıntı olduğunu belirledi. Hastanede tedavi edilen G.T., ardından emniyete götürüldü.

G.T., emniyette ifade verirken, polisin “Neden çaldın?” sorusuna “Taksiyle gidecek param yoktu, ben de otomobil çaldım” yanıtını vererek dikkat çekti. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.