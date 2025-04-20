Bursa’da Araç Şarampole Uçtu

OTOMOBİLİN KENDİ KENDİNE HAREKETİ

Bursa ilinde el freni çekilmeyen bir otomobil, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek şarampole düştü. Olayda yaralanan kimse olmaması ise bir tesadüf olarak değerlendiriliyor.

SURÜCÜNÜN DİKKATSİZLİĞİ

Olay, Osmangazi ilçesindeki Hamitler Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücünün aracının el frenini tam olarak çekmeden araçtan ayrıldığı iddia ediliyor. Bir süre sonra, hareket etmeye başlayan otomobil, doğrudan şarampole sürüklendi.

BÜYÜK BİR FACİA ENGELLENDİ

Olayda otomobilin boş durumda bulunmasının büyük bir kazayı önlediği aktarıldı. Şarampolden düşen otomobilin görüntüleri amatör bir kameraya yansıdı.