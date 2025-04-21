Bursa’da Araçta 226 Sikke Bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir araçta yapılan aramada 226 adet sikke ile 1 adet minyatür heykel ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇTA TARİHİ ESERLER BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurşunlu Mahallesi’nde bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan 06 FF plakalı araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ile Helenistik döneme ait olduğu düşünülen 1 adet minyatür heykel bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR VE SERBEST BIRAKILDILAR

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı. Araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı.